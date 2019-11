E Buschauffer hat en Donneschdeg op der Gare zu Wiesbaden d'Kontroll iwwert säi Gefier verluer.

No engem uergen Accident op der Gare zu Wiesbaden an Däitschland mat zwee Bussen a sechs Autoen ass an der Nuecht op e Freideg e Mann u senge Blessure gestuerwen. Der Police no goufe beim Accident 23 Persoune blesséiert, dorënner der e puer schwéier.

Beim Doudesaffer handelt et sech ëm ee 85 Joer ale Foussgänger. Hien an eng 33 Joer al Fra, déi liicht blesséiert gouf, waren an engem Bushaische vum Bus ageklemmt ginn.

De Buschauffer, e Mann vu 65 Joer, hat op der Gare Leit aus sengem eraus- an eraklamme gelooss a war duerno weider gefuer. Hei huet de Mann dunn awer d'Kontroll iwwert säi Gefier verluer a war riichtaus a Richtung Haaptgebai gefuer. De Bus war du widder 3 Autoen an een anere Bus geknuppt a war eréischt widder engem Bushaischen un d'Hale komm.

Wéi et zum Accident komm ass, muss elo gekläert ginn.