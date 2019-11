Trotzt dësem Wëllen, scheit China d'Konfrontatioun mat den Amerikaner awer net.

China wëll en Handelsaccord mat den USA ofschléissen, esou de chinesesche President Xi Jingping. Gläichzäiteg géif een d'Konfrontatioun mat den Amerikaner net scheien. Si wéilten den Handelskrich net ufänken, ma si géifen ëm awer och net aus de Féiss goen.

Zanter méi wéi engem Joer gëtt et Tensiounen an den Handelsbezéiungen tëscht béide Länner. Den US-President Donald Trump reprochéiert China onfair gehandelt ze hunn an huet dofir Stroftaxen agefouert op e groussen Deel vun den Importer aus China. Peking huet dorobber natierlech mat Taxen op amerikaneschen Importer reagéiert.