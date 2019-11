Dat huet d'Verwaltungsgeriicht vun Hannover e Freideg decidéiert, nodeems d'Police de Marsch verbueden hat.

Dem Geriicht no géif keng Gefor fir d'Pressefräiheet bestoen. Am Fokus vun der Demonstratioun stinn awer Journalisten, déi iwwert de rietsextreme Milieu an Däitschland schreiwen. Beim Opruff um Internet fir d'Manifestatioun ginn zéng Journalisten explizitt genannt.