E Camion, deen 20.000 Kilo Schockela gelueden hat, ass um Wee vun Éisträich fir an d'Belsch verschwonnen. Bis ewell gouf d'Gefier nach net ermëttelt.

Wéi et vun der Police heescht, wier et dem Déif gelongen, mat gefälschte Pabeieren un d'Fracht ze kommen a sech domat onopfälleg aus dem Stëbs ze maachen. D'Kennzeeche vum geklaute Camion géing net mat deem an de gefälschte Pabeieren iwwertenee stëmmen. Ufanks wier de Schwindel kengem opgefall, eréischt, ewéi d'Wuer net op der Destinatioun an der Belsch ukomm ass.

De geklaute Schockela entsprécht engem Wäert vun ëmgerechent 50.000 Euro. Keen Eenzelfall, sou eng Spriecherin vun der Police DPA géigeniwwer: An de leschte Jore wären et ëmmer nees esou änlech Virfäll ginn, bei deenen ënnert anerem och Schockela mat am Spill war.