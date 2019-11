De britteschen Acteur huet um Sommet vun der "Anti-Defamation League" de gréisste soziale Reseau op der Welt als "gréisst Propagada-Maschinn" bezeechent.

Facebook hätt dem Adolf Hitler erlaabt, fir antisemittesch Publicitéit ze posten. Dat sot de Schauspiller Sasha Baron Cohen e Freideg op enger Konferenz vun der „Anti-Defamation League“ zu New York. De Sasha Baron Cohen, bekannt fir seng provokativ Rollen a Filmer wéi „Ali G“ oder „Borat“, huet de gréisste Sozialreseau op der Welt als „déi gréisst Propaganda-Maschinn déi et jee gouf“ beschriwwen. Eng Maschinn, déi Haass an Antisemitismus géing verbreeden, ouni d’Fakten z‘iwwerpréiwen.

De Sasha Baron Cohen sot: „Ënnert där krommer Logik, wa Facebook an den 30er Joren existéiert hätt, dann hätt Facebook et dem Hitler erlaabt, 30-Sekonne Reklammen iwwert seng Endléisung zum jiddesche Problem ze publizéieren.“

Facebook huet sech prompt géint d‘Virwërf gewiert a sot, si géingen „Hassparolen“ op hirem Reseau verbidden. Vill Rhetorik, well den US-Tech-Gigant gëtt zanter Jore ferm kritiséiert, well en am Géigesaz zu aneren Online Plattforme Mesuren refuséiert, fir politeschen Discoursen op den Inhalt an d’Wouerecht z‘iwwerpréiwen.

Google huet en Donneschdeg iwwregens och annoncéiert, keng politesch Reklammen méi z’erlaben, déi op Basis vun Donnéeë vun den eenzele Leit mikrozibléiert ginn.