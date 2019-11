17 Leit goufen an der Province de Luxembourg an och am Grand-Duché an d'Spideeler bruecht, melle belsch Medien.

Zu Metzert an der Belsch gouf et e gréissere Fall vun enger Kuelemonoxid-Vergëftung. Metzert läit just 5 Kilometer nërdlech vun Arel a puer Kilometer vun Uewerpallen ewech. Wéi belsch Medien e Samschdeg de Moie gemellt hunn, goufe 40 Persounen evakuéiert a 17 a d’Spidol bruecht. D'Pompjeeë wiere géint 20.38 Auer alarméiert ginn a ware bis Mëtternuecht am Asaz. D’Affer goufen an der Province de Luxembourg an hei an de Grand-Duché a Spideeler ageliwwert. Eng futtis Heizung kéint d'Ursaach vun dësem Tëschefall sinn.