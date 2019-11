Ma och d'Regierung huet annoncéiert, verschidde Mesuren, déi Gewalt am Stot ënnerbanne sollen, wëllen ëmzesetzen.

"Nous Toutes", ënnert dësem Motto gi sech e Samschdeg zu Paräis dausende Fraen erwaart, déi hei géint d'Gewalt géint Frae manifestéiere wëllen. Eleng dëst Joer sinn a Frankräich 115 Fraen ëmbruecht ginn, dat huet d'Noriichtenagence AFP recherchéiert. D'lescht Joer waren et 121 Femiziden.

E Méindeg wëll déi franséisch Regierung d'Resultater vu Gespréicher ëm d'Gewalt am Stot presentéieren. An dann och direkt Mesuren ergräifen. Ronn 40 Mesure sollen an d'Realitéit ëmgesat ginn. Esou soll déi psychologesch Gewalt an d'Gesetz geschriwwe ginn. Donieft sollen d'Affer, wa se sech op engem Policebüro presentéieren, e Froebou mat 23 Froe beäntwerten, domadder sollen d'Beamten d'Alarmsignaler an d'Situatioune besser deite kënnen.