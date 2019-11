Bei den 3 Doudesaffer handelt et sech heibäi ëm Beamte vun der Police.

Dräi Doudeger a siwe Blesséierter. Dat ass de bluddege Bilan nodeems ee Police-Kommissariat am Südweste vu Kolumbien attackéiert gouf. D'Täter hätten d'Gebai mat Gasfläschen ugegraff. Enquêteure ginn awer dovunner aus, datt d'Attack mat de Protester géint de kolumbianesche Staatschef Ivan Duque zesummenhänkt. Et geet een éischter dovunner aus, datt hei Aktivitéite vun arméierte Gruppen den Hannergrond sinn. Bei den 3 Doudesaffer géif et sech ëm Polizisten handelen.