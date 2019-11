Sollt de Leader vun der aktueller gréisster Oppositiounspartei Premierminister ginn, wäert hei sech a puncto Brexit neutral verhalen.

Hie wéilt neutral bleiwen, sollt et zu engem zweete Referendum iwwert de Brexit kommen. Dat huet de britteschen Oppositiounsleader Jeremy Corbyn an enger Diskussiounsronn op der BBC erkläert. Sollt hie Premierminister bei de virgezunne Walen am Dezember ginn, wéilt hie sech beim Vott iwwert de Brexit enthalen, well hien d'Land nees wéilt vereenen. Wann hie Premier wier, géif hien och bannent 3 Méint een neie Brexit-Vertrag mat Bréissel verhandelen an iwwert deen dann ofstëmme loossen.