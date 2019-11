Japan ass déi zweet an och leschte Statioun vum Poopst op senger Asien-Rees. Virdrunner war hien an Thailand.

De Poopst François ass e Samschdeg fir eng Visitt a Japan gelant. Do wëll de Pontifex 4 Deeg laang bleiwen an ënnert anerem Nagasaki an Hiroshima besichen. E Sonnden soll hien do passéieren a sech fir eng nuklear Ofrëschtung staark maachen. An der Vergaangenheet hat sech d'Spëtzt vun der kathoulescher Kierch virun engem Atomkrich besuergt gewisen. Donieft wëll de Poopst François och Iwwerliewender vum Tsunani-Katastroph vu Fukushima treffen. 2011 koume do 18.500 Persounen ëm d'Liewen.

Bei sengem Stopp an Thailand hat de Pontifex ënnert anerem de Sextourismus an d'Kannerprostitutioun schaarf verurteelt.