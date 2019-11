De fréiere Buergermeeschter vun New York wëll den nächsten US-President ginn. Dofir huet hien aktuell schonn ee Rekord gebrach.

Op d'mannst 31 Milliounen Dollar, ronn 28 Milliounen Euro, wëll de fréiere Buergermeeschter vun New York Michael Bloomberg bis ewell an TV-Spotte stiechen, en vue vun de Presidentiellen d'nächst Joer an den USA. De Milliardär huet a ronn 20 Bundesstaate Sendezäit fir seng Reklamme kaf, dat ebe fir 31 Milliounen Dollar. Esouvill wéi nach ni. Bis elo louch de Rekord bei 25 Milliounen Dollar vum fréiere President Barack Obama, deen 2012 esouvill a seng Campagne, fir zeréck gewielt ze ginn, gestach hat.

Vum demokratesche Kandidat Bernie Sanders gouf et awer Kritik, well Milliardären, a sengen An, mengen, d'Wal missen ze kafen. De Bloomberg huet offiziell seng Kandidatur fir d'Walen nach net gestallt.