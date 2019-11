Deeglaang sinn am Iran d'Leit op d'Strooss gaangen, fir sech géint eng Hausse vun de Bensinspräisser a géint eng Rationéierung vum Pëtrol ze wieren.

115 Doudeger gouf et an de leschten Deeg bei Ausernanersetzungen am Iran. An d'Zuel kéint nach vill méi héich ausfalen. En Donneschden haten d'Revolutiounsgarden annoncéiert, datt si d'Onrouen op en Enn bruecht hätten.

Wéi Amnesty international e Samschdeg matgedeelt huet, wieren op d'mannst 115 Persoune bei den Ausernanersetzungen ëm d'Liewe komm. D'Donkelziffer kéint awer nach méi héich sinn. Vun der iranescher Regierung allerdéngs kéime keng Aussoen, wéi vill Leit bei den Onrouen ëm d'Liewe komm sinn. Domadder géif d'Regierung wëlle verhënneren, fir weider Tensiounen am Land unzestëppelen.