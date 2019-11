Am éischten Tour virun zwou Woche konnt sech kee vun de Kandidaten duerchsetzen.

No de Presidentiellen a Rumänien ass dëse Sonndeg e Ballotage tëscht den zwee Kandidaten Iohannis an Dancila. An enger Stéchwal gëtt esou de neie President oder déi nei Presidentin gewielt.

Den pro-europäeschen aktuelle President Klaus Iohannis koum bei der Wal vun virun zwou Wochen op ronn 36% vun de Stëmmen. Seng Konkurrentin, déi fréier sozial-demokratesch Premierministesch Viorica Dancila op 24%.

Den Iohannis weist sech sécher, d'Stéchwal ze wannen.