Déi fréier portugisesch Kolonie ass zanter 1974 onofhängeg. D'Land gëllt als immens korrupt.

Am Guinea-Bissau waren e Sonndeg bal 700.000 Mënschen opgeruff, hir Stëmm ofzeginn, fir e neie President ze wielen. Am Ganze sinn 12 Kandidaten opgestallt, dorënner och den aktuellen President José Mario Vaz. No jorelaange Krisen erhoffe sech d'Bierger eng Verbesserung vun de politeschen a wirtschaftlechen Zoustänn.

Dat westafrikanescht Land gëllt als immens korrupt, eng ganz Partie Politiker sinn an der Vergaangenheet ënner anerem vum Militär ëmbruecht ginn. Den aktuelle President Vaz ass zanter 25 Joer deen éischten, deen eng ganz Amtszäit konnt regéieren. Wéinst der ugespaanter Lag am Guinea-Bissau hunn Nopeschlänner Beamte geschéckt, fir d'Wal ze kontrolléieren.

Éischt Resultater aus dem westafrikanesche Land ginn Ugangs der nächster Woch erwaart.