Elo ass et offiziell. De Milliardär a fréiere Buergermeeschter vun New York, Michael Bloomberg, klëmmt eran an d'Course ëm deen neien US-President.

De Michael Bloomberg wëll den nächsten US-President ginn. Dat huet de fréiere Buergermeeschter vun New York um Sonndeg op senger Internetsäit confirméiert.

De Milliardär wëllt fir d'Demokraten géint den aktuelle President Donald Trump untrieden. "Mir kënnen eis weider véier Joer vum President Trump sengem récksiichtslosen an onetheschen Handelen net leeschten", deelt de Bloomberg mat. Den aktuellen US-President Donald Trump hat schonn an de leschten Deeg mat Spott op Berichter iwwer eng méiglech Kandidatur vum Bloomberg reagéiert. Dem "klenge Michael" Bloomberg feelt déi néideg "Magie", d'Walen an engem Joer ze gewannen, sou den Trump. "Hie wäert net gutt ofschneiden."