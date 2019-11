Recherche vun NDR, WDR an SZ no huet China an der autonomer Regioun Xinjiang e giganteschen Ënnerdréckungsapparat etabléiert.

Geheim Ënnerlage weisen eng éischte Kéier am Detail, wéi déi massenhaft Internéierung vu reliéise Minoritéiten organiséiert an duerchgefouert ginn. De China-Expert Adrian Zenz schwätzt vun engem kulturelle Genozid.

An der autonomer Regioun Xinjiang am Nordweste vu China ginn Aschätzunge vun Experten no iwwer eng Millioun Mënschen a Lageren a gréisstendeels ouni Geriichtsprozess festgehalen. Betraff si virun allem Membere vun der muslimescher Minoritéit Uiguren.

D'Ënnerlagen huet eng anonym Quell Journalisten zoukomme gelooss. Dës beleeën, datt déi vun der Regierung als fräiwëlleg Weiderbildungsarriichtungen bezeechent Lageren tatsächlech isoléiert a streng iwwerwaacht ginn. D'Leit ginn hei géint hire Wëlle gefaange gehalen a psychesch manipuléiert.

Zanter Jore ginn et Berichter iwwer eng organiséiert Ënnerdréckung vu reliéisen, virun allem muslimeschen, Minoritéiten an der autonomer Regioun Xinjiang. D'Regioun ass d'Heemescht vun den Uiguren. Déi chinesesch Kommunistesch Partei mécht der Volleksgrupp d'Ausübe vun hirer Relioun an hirer Kultur zum Deel mat Gewalt onméiglech. Satellitte-Biller beleeën, datt Dosenden joerhonnertenal muslimesch Bauwierker a Kierfechter zerstéiert gi sinn.

Déi aktuell Dokumenter sinn aus de Joren 2017 an 2018. Si goufen dem Internationale Konsortium Investigativer Journalisten (ICIJ) zougespillt. Weltwäit Mediepartner, dorënner de Guardian, d'BBC an d'Tëleeschaîne CBS, hunn alles gepréift an ausgewäert. Aus Däitschland waren den NDR, de WDR an d'Süddeutsche Zeitung bedeelegt.

Déi geheim Ënnerlage weisen, datt d'Leit beim Gang op d'Toilette, beim Schlofen oder och wärend de Coursen iwwerwaacht ginn. Donieft sollt et ee Punktesystem ginn, fir d'Leit ze kontrolléieren, a se fir kleng Verstéiss schonn ze bestrofen. D'"Integratiounsplattform", eng Datebank fir d'Poursuite an d'Iwwerwaache vu Membere vu reliéise Minoritéiten a China an awer och am Ausland, ass dobäi wuel eent vun de wichtegste Moyenen. Fir d'Datebank ze fëlle solle souguer Mataarbechter an d'Famille goen, fir erauszefannen, wéi d'Leit iwwert déi kommunistesch Partei denken.

De chinesesche Regime huet sech bis ewell nach net zu de Virwërf geäussert.