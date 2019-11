Schwéier Donnerwiederen halen d'Mëttelmierregioun an Otem. An Italien ass een 30 Meter laangt Stéck vun enger Autobunnsbréck an de Koup gefall.

Uerg Donnerwiederen hunn a Frankräich 4 Mënschen d'Liewe kascht an an Italien honnerte Leit vun der Aussewelt ofgeschnidden. Bei Savona a Ligurien ass eng Autobunnsbréck iwwert eng Längt vun 30 Meter a sech zesumme gefall. Ursaach kéint een Äerdrutsch sinn, sou d'Regioun Ligurien op Twitter. Doudeger a blesséierter goufe bis e Sonndeg den Owend keng gemellt.

An engem Video gesäit een, wéi Gefierer kuerz virum Broch un d'Stoe komm sinn. D'Autobunn A6 tëscht Savona an Altare ass a Richtung Turin elo ënnerbrach. Aus Sécherheetsgrënn gouf d'Autobunn och an déi aner Richtung gespaart.

A causa delle eccezionali precipitazioni tra #Liguria centro-occidentale ed il #Piemonte, uno dei viadotti dell'#autostrada A6 è #crollato. Il terreno saturo di acqua ha ceduto ed un esteso movimento franoso ha coinvolto la base dei piloni. pic.twitter.com/mRUosOl1qP — meteo & radar (@meteoeradar) November 24, 2019

Zanter Deeg reent et am Nordweste vun Italien. An Deeler vu Ligurien an dem Piemont gëllt déi héchst Alarmstuf. Vill Mënsche si wéinst Äerdrutsche vun der Aussewelt ofgeschnidden. 3 Persoune sinn dëse Weekend ëm d'Liewe komm.

4 Doudeger a Frankräich

An de Regiounen Alpes-Maritimes a Var am Süde vun Frankräich koume wéinst dem staarke Reen véier Persounen ëm d'Liewen.

Heftege Reen huet an de leschten Deeg a Südfrankräich honnerten Haiser ënner Waasser gesat, vill Stroossen hu missen zougemaach ginn. Den Zuchverkéier ass deelweis ënnerbrach.