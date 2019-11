An Uruguay gouf e Sonndeg en neie President gewielt. Do sinn d’Resultater allerdéngs esou enk, dass bis ewell nach näischt konnt offizialiséiert ginn.

Eng 2,4 Millioune Leit hunn ofgestëmmt, an déi 2 Haaptkandidaten Luis Lacalle-Pou an Daniel Martinez leien deemno immens enk beieneen. Et kéint e puer Deeg daueren, bis e Resultat feststéing, heescht et vun der zentraler Walautoritéit.