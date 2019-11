Iwwer 60 Doktere fuerdere medezinesch Hëllef fir den Julian Assange. De Wikileaks-Grënner wier psychesch a physesch an engem ganz schlechten Zoustand.

De Wikileaks-Grënner misst direkt an engem Spidol ënnersicht ginn.



Den Ament sëtzt den 48 Joer alen Assange an engem Prisong a Groussbritannien. Hie waart do op eng méiglech Ausliwwerung un d'USA wéinst der Publikatioun vu geheimem Material iwwert US-Militär-Asätz am Irak an am Afghanistan.