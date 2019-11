Ee Chiffer, dee schockéiert: Ronn 87.000 Frae goufen am Joer 2017 ëmbruecht, méi wéi d'Hallschecht dovu vun hirem Partner oder Familljememberen, sou d'UNO.

An dësem Kontext goufen 12 Rëntgen am Hall vum San Carlo Spidol ausgestallt, fir de Public mam Tabuthema Gewalt géint Fraen ze konfrontéieren. Dorop ze erkennen sinn ënnert anerem eng gebrachen Nues, gebrache Rëppen an e Messer am Bauch.

Op dës Manéier wëll d'Doktesch Maria Grazia Vantadori de Leit eng Realitéit virun A féieren, déi an der Gesellschaft net dacks genuch thematiséiert gëtt. An hirem berufflechen Alldag kritt d'Chirurgin zanter 3 Joerzéngte mat, wéi uerg Frae vun hirem Mann, Frënd oder engem Familljemember verwonnt ginn, dat mat der Fauscht, enger Stéchwaff oder esouguer mat Saier. "Ech hunn d'Schléi gezielt, fir d'Péng ze vergiessen, soss wär ech dout", sot ee vun den Affer, dat 43 Ki ofkrut.

Fir der Gewalt-Spiral en Enn ze setzen, bitt d'Klinik San Carlo eng psychologesch Betreiung a geriichtlech Ënnerstëtzung un.