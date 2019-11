E Sonndeg koum et nach aus ongekläerte Grënn zu engem Schëffsongléck am Schwaarze Mier.

D'Besatzung, 20 Syrer, 1 Libanees an 32 Schof konnte gerett ginn. 2 vun den Déiere goufen aus dem äiskale Waasser gezunn. Mat der Hëllef vun Zaldoten, Polizisten an Daucher géing versicht ginn, deenen anere Schof ze hëllefen. "Mir hoffen, dass si am Bauch vum Schëff sinn an nach um Liewe sinn", sou eng Spriecherin.

D'Frachtschëff "Queen Hind" wier um Wee fir a Saudi-Arabie gewiescht. De Verband vun de rumäneschen Déierenziichter an -Exportateure weist sech schockéiert iwwert de Virfall: "Wa mir d'Véi op Laangstreckentransporter net schütze kënnen, da musse se komplett verbuede ginn!"

Och Déiereschützer sinn entsat a verlaangen eng Enquête. Déi sougenannten "Doudesschëffer" gi vun hinne staark kritiséiert, well d'Déieren ënnert der extremer Hëtzt leide géingen. De Gabriel Paun vun der Organisatioun Animals International mengt, dass et méiglech wier, dass d'Schëff iwwerluede war. D'"Queen Hind" hätt och schonn technesch Problemer mam Motor gehat.

Den EU-Liewensmëttelkommissar Vytenis Andriukaitis hat schonn am Juli gefuerdert, den Transport vu ronn 70.000 Schof an d'Golfregioun ze stoppen an Ermëttlunge vun der EU-Kommissioun verlaangt.