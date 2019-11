E gouf aus de Flame gerett vun enger couragéierter Fra, ma seng Verbrennunge waren ze schlëmm. De Koala "Ellenborough Lewis" gouf en Dënschdeg erléist.

Et ware Biller, déi weise wéi tragesch d'Bëschbränn an Australien sinn. Ze gesinn ee Koala, dee verluer duerch d'Flamen trëppelt, jäizt vu Péng, seng Patten ëmmer nees an d'Luucht hieft an no engem Auswee aus dem Feier sicht.

D'Toni Doherty huet net laang iwwerluecht, ass aus hirem Auto an d'Flame gesprongen. Si huet hiren T-Shirt ausgedoen, d'Déier gerett an an d'Koala-Klinik transportéiert. Gedeeft huet si en "Ellenborough Lewis" a seng Geschicht goung ronderëm d'Welt.

Des nouvelles de Lewis le koala Gravement blessé, l'animal a été pris en charge par un hôpital spécialisé en soins pour les koalas.

Et hätt ee grouss Hoffnung gehat d'Déier duerchzebréngen, ma seng Verletzunge waren ze schro. En Dënschdeg hunn d'Fleeger decidéiert, de Koala anzeschléiferen a vu senger Péng z'erléisen. Dat huet d'Koala-Klinik op hirer Facebook-Säit gepost. Dacks géife Verbrennunge méi schlëmm ginn, ier se heelen. Beim "Ellenborough Lewis" wier dat de Fall gewiescht.

Zanter Woche brennt et an Australien. Dës katastrophal Bëschbränn hunn dausenden Déieren d'Liewe kascht. Experte ginn aktuell dovun aus, dass d'Koalae praktesch ausgestuerwe sinn.

Schonn am Mee hat d'Australien Koala Foundation gemellt, dass de Koala-Bestand immens kleng gi wier. Duerch d'Bëschbränn stierwen der elo nach méi. Mëttlerweil wier de Bestand op 80.000 erofgaangen, ze kleng fir d'Populatioun vun de wëll liewende Koalaen z'erhalen.

Zanter 2010 iwwerwaacht d'Australien Koala Foundation d'Zuel vun de Koalaen an 128 staatleche Walbezierker, an 41 dovun existéieren d'Déiere schonn net méi. Hire Liewensraum gëtt zerstéiert, ma och d'Hëtztwellen duerch de Klimawandel maachen den Déieren ze schafen. Eleng an de leschten 2 Méint wieren duerch d'Ofholze vu Bëscher a Bëschbränn iwwer 1.000 Koalaen ëmkomm.