1,4 Millioune Leit sinn am afrikanesche Land opgeruff wielen ze goen. De President Geingob trëtt fir en zweet Presidentschaftsmandat un.

Géigekandidate ginn et der 10, dorënner fir d’éischte Kéier och eng Fra.

Trotz grousse Buedem-Schätz wéi Diamanten an Uran, enger floréierender Fëscherei an enger beléifter Vakanzen-Destinatioun, stécht Namibia zanter 3 Joer an enger déiwer Wirtschaftskris. Iwwer een Drëttel vun den Erwuessenen huet keng Schaff.