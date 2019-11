An Australien ass e jonke Mann vu 19 Joer festgeholl ginn, deen am Verdacht steet, an op d’mannst 7 Fäll Bësch a Brand gestach ze hunn.

D’Police huet um Mëttwoch de Moie confirméiert, dass de jonke Mann gesi gouf, an duerno selwer bei de fräiwëllege Pompjeeë gehollef huet ze läschen. Seng genee Motiver bleiwen nach ze klären. Nach ëmmer ginn et den Ament an Australien eng 150 Bëschfeieren, déi deels schonn zanter Wochen unhalen. 4 Leit si gestuerwen an honnerten Haiser verbrannt. Och fir d’Déierewelt huet dat Ganzt schlëmm Auswierkungen. Honnerten Koalaen hätte beispillsweis net iwwerlieft.