Iwwer dausend Trakteren hunn deels fir Chaos op de Stroossen an der franséischer Haaptstad gesuergt.

No Berlin en Dënschdeg manifestéieren den Dag dono zu Paräis Baueren. D'Bauere aus de Regioune Hauts-de-France, Normandie, Ile-de-France, Grand-Est, Centre-Val-de-Loire a Bourgogne-Franche-Comté ginn op d'Strooss géint déi niddreg Präisser fir Agrar-Produiten.

Obwuel d'Bauere fir vill Stau am Beruffstrafic gesuergt hunn, hate vill vun hinnen awer d'Gefill, datt se d'Ënnerstëtzung vun den Automobiliste kréien. Ee Bauer aus der Marne huet AFP erkläert, datt an hirer Regioun aktuell ee Bauer vun dräi just op 0 erauskënnt oder esouguer en Defizit mécht. Bei veschiddene wier de Revenu ëm 75 Prozent gefall par Rapport zu der Moyenne aus de Joren 2010 bis 2014.

Mat dëser Manifestatioun wëll een Drock op Distributeuren huelen, well aktuell lafen d'Verhandlungen, fir d'Präisser fir dat nächste Joer ze fixéieren. Et wëll een evitéieren, datt de Kilo Gehacktes fir 6,75 Euro oder de Liter Biomëllech fir 0,87 Euro verkaf gëtt, sot d'Presidentin vun der FNSEA (Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles) Christiane Lambert.