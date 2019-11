Een Dag nom déidlechen Äerdbiewen an Albanien huet op der griichescher Insel Kreta de Buedem gewackelt.

D'Biewen hat eng Stäerkt vu 6,1 op der Richterskala a war um 923 Auer Lokalzäit. Den Epizenter louch an enger Déift vun 70 Kilometer ënnert dem Mieresbuedem.

Déi komplett Insel hätt gewackelt, sou de Gouverneur Stavros Arnaoutakis, grouss Schied wiere glécklecherweis awer ausbliwwen.

Bei engem méi uergen Äerdbiewen en Dënschdeg an Albanien koumen neisten Informatiounen no 28 Mënschen ëm d'Liewen. E puer Stonnen no deem Biewen, gouf et eent a Bosnien mat enger Stäerkt vun 5,4.

An der Regioun un der Nordsäit vum Mëttelmier kënnt et ëmmer nees zu Äerdstéiss, well sech do déi afrikanesch Plack ënnert déi eurasesch dréckt. 1999 sinn zu Athen an an der Ëmgéigend 143 Mënschen no engem Äerdbiewe vu 5,9 op der Richterskala ëmkomm.