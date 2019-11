E renomméierte Fuerschergrupp huet sech an der Fachzäitschrëft "Nature" bedenklech a punkto Erwiermung vun der Äerd gewisen.

Eng Rëtsch vu renomméierte Klimafuerscher hunn an enger neier Etüd vun engem méi séieren Erwierme vum Planéit gewarnt, wéi bis ewell ugeholl.

Doduerch géifen de Wëssenschaftler no déi sougenannte Kipppunkten am Äerdsystem nach méi séier erreecht ginn an déi global Klimaerwiermung doduerch nach méi drastesch ausfalen - d'Fuerscherteam huet esouguer vun engem "planetareschen Noutzoustand" geschwat.

De Risiko vun dëse klimatesche Verännerungen, déi de Wëssenschaftler no net méi réckgängeg gemaach kënne ginn, wiere wuel bis elo méiglecherweis ënnerschat ginn, heescht et am Kommentar an der Zäitschrëft "Nature" weider.

Net just d'Schmëlze vum Äis an der Arktis, ma och de schlechten Zoustand vun de Reebëscher am Amazonasgebitt mécht de Fuerscher Kappzerbrieches. Den Äisverloscht hätt nämlech eng Auswierkung op d'Atlantik-Stréimungen an dës géifen de Monsun a Westafrika an d'Fiichtegkeet beim Amazonas beaflossen.

Aus de genannte Grënn fuerdert de Grupp vu Fuerscher een energescht Géigesteiere mat konkrete Moossnamen - d'Stabilitéit vum gesamten Äerdsystem wier a Gefor. Datt et esou eppes wéi ee mënschegemaachte Klimawandel gëtt, schléisst d'US-Regierung iwwerdeems aus.