Fir de Lula da Silva gouf et viru Geriicht ee weidere Réckschlag. Seng Prisongsstrof wéinst Korruptioun gouf op 17 Joer eropgesat.

Ee brasilianescht Appellsgeriicht huet d'Verurteelung vum fréiere brasilianesche President Luiz Inacio Lula da Silva bestätegt a seng Fräiheetsstrof op 17 Joer verlängert. De Lula war am Februar wéinst Bestiechlechkeet a Geldwäsch zu zwielef Joer an 11 Méint Prisong verurteelt ginn. Eng zweet Prisongsstrof hat hie schonn deels ofgesiess, ier hie viru ronn dräi Woche fräi komm war. De Lula muss awer net direkt nees an de Prisong, hien huet nach juristesch Méiglechkeeten, fir géint d'Decisioun vum Appellsgeriicht virzegoen.