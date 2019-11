Donieft huet de franséische President awer och méi Hëllef vun aneren europäesche Länner gefuerdert.

De President Macron wëll den Anti-Terror Kampf vun der franséischer Arméi an der Sahelzon iwwerdenken, nodeems e Méindeg 13 Zaldoten duerch en Accident am Mali ëm d'Liewe koumen.



Detailer gouf et awer nach net.



Am Kader vun enger Entrevue mam NATO-Generalsekretär Stoltenberg huet de franséische President och méi Hëllef vun aneren europäesche Länner gefuerdert.