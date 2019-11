Bei engem méi uergen Äerdbiewen en Dënschdeg an Albanie koumen neisten Informatiounen no 50 Mënschen ëm d'Liewen, iwwer 600 goufe blesséiert.

Et hat eng Stäerkt vu 6,4 an den Epizenter louch ronn 30 Kilometer nordwestlech vun der Haaptstad Tirana. D'Sich no Mënsche leeft nach ëmmer op Héichtouren. E Freideg gëtt op 2 Plazen zu Durres gesicht, ënnert anerem an engem Hotel, deen zesummegefall ass.

Ëm 2.000 Leit goufen an Hoteller an an anere Gebaier ënnerbruecht. Déi aner 3.480 sinn a Foyeren an d'Haaptstad Tirana geflücht oder bei Familljememberen ënnerkomm.

E puer Stonnen no dem Biewen an Albanien, gouf et eent a Bosnie mat enger Stäerkt vu 5,4.