E Freideg de Mëtteg koum et op der London Bridge zu engem brutalen Tëschefall. Ee mat engem Messer arméiert Mann huet do op d'Leit agestach.

Wéi d'Police op Twitter matgedeelt huet, goufe si um 13.58 Auer wéinst enger Messerstiecherei an der Géigend vun der London Bridge alarméiert.

Ee Mann hat do do op d'Leit agestach an der e puer blesséiert. D'Bréck gouf komplett gespaart.

Am Ufank hat et geheescht, den Täter wier erschoss ginn, ee Moment war och net sécher, ob net Männer involvéiert wieren.

Leschten Informatiounen no huet d'Police op de Mann geschoss, dee vun e puer Leit gestoppt gi war. Den Onbekannte gouf festgeholl.

D'Leit ronderëm goufe vun der Police opgefuerdert, d'Géigend ëm d'London Bridge ze vermeiden.

Ellen Erënnerungen

Am Juni 2017 waren 3 Attentäter vum islamesche Staat op där selwechter Bréck mat enger Camionnette a Leit gerannt an hunn dono op Persounen agestach. Et hat 8 Doudeger an ëm déi 50 Blesséierter ginn.