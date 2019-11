No London e Freideg am Nomëtteg koum et am Laf vum Owend zu Den Haag zu enger weiderer Messerattack.

Wéi déi hollännesch Police e Freideg den Owend mellt, goufe bei enger Messerattack an der bekannter Akafsstrooss "Grote Marktstraat" zu Den Haag e puer Persoune verwonnt. Hollännesch Medie schwätze vun 3 Blesséierten. Steekincident met meerdere gewonden aan de #GroteMarktstraat in #DenHaag. Hulpdiensten zijn ter plaatse. Meer info volgt via dit kanaal. — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) November 29, 2019 D'Sich nom Täter leeft. D'Plaz vun der Attack gouf groussraimeg ofgespaart. Weider Detailer feelen den Ament. Messerattack zu London E Freideg am Nomëtteg war et zu London zu enger Messerattack op der London Bridge komm. Den Täter gouf vun der Police erschoss. 2 weider Persoune si bei der Attack ëm d'Liewe komm. RTL-Artikel: Messerattack op der London Bridge: Police erschéisst Täter, 2 weider Persoune gestuerwen