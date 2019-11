De Premierminister vu Malta Joseph Muscat soll Reportagen aus der nationaler Presse no, virun engem Récktrëtt stoen.

D'Times of Malta an Malta Today nennen allebéid hir Quellen net, mä deenen no, wär de Premierminister bereet zeréckzetrieden, nodeems hien den Vertrauensvott bannent sengem Cabinet verluer hat.

Eng offiziell Confirmatioun gëtt et bis ewell net.

Dem Joseph Muscat säi Büro hätt dës Meldungen der Noriichtenagence AP, als ''integral erfonnt'' beschriwwen. Dat alles geschitt matzen an neie Revelatiounen an der Affär ronderëm de Mord un der Journalistin Caruana Galizia.