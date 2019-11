Allen 39 Doudesaffer, déi rezent an engem Camion a Groussbritannien fonnt gi waren, goufen elo zeréck an hiert Heemechtsland bruecht.

Si koumen aus dem Vietnam a wollten illegal a Groussbritannien awanderen.

Vun Hanoi ginn d'Läichen an déi verschidden Heemechtsprovënze vun do Leit bruecht, fir do begruewen ze ginn.

Déi 31 Männer an 8 Frae waren den 23. Oktober an engem Kill-Camion bei London entdeckt ginn. Si ware via Schëffs-Container vun der Belsch erfort eriwwer op d'Insel bruecht ginn.

No der grujeleger Decouverte goufen et Verhaftungen a Groussbritannien, an Irland an am Vietnam.