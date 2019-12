De britesche Premier Boris Johnson huet déi fréizäiteg Entloossungen aus dem Prisong direkt zum Walkampfthema gemaach.

Virun der Attack zu Den Haag war et zu London jo zu enger déidlecher Messerattack komm. 2 Mënsche waren ëm d'Liewen komm. Nodeems schonn Zivilisten den Täter iwwerwältegt haten, huet d'Police de Mann erschoss. D'Organisatioun Islameschen Staat hat d'Dot e Samschdeg fir sech revendiquéiert. D'brittesch Anti-Terror-Police hat matgedeelt, dass den Täter schonn eng Kéier wéinst terroristeschen Aktivitéiten condamnéiert war.

Den Täter war also op fräiem Fouss, hie wär fréizäiteg aus dem Prisong entlooss ginn an dat op Sursis. Wéi et heescht, hätt de Mann en elektreschen Bracelet ugehat, wéi hie fënnef Mënschen néiergestach huet. D'Attack ass matzen an d'Campagne fir d'Walen den 12. Dezember gefall.

De brittesche Premier Boris Johnson huet déi fréizäiteg Entloossungen aus dem Prisong direkt zum Walkampfthema gemaach. Hie géif sech engagéieren, de System vun der antizipéierter Fräiheet ze iwwerschaffen. Et géif senger Meenung no kee Sënn maachen, Leit déi wéinst terroristeschen Deliten verurteelt sinn, méi fréi aus dem Prisong ze loossen. Hien huet sech iwwerdeems fir méi streng Strofe bei Infraktiounen mat Gewalt ausgeschwat. De Londoner Buergermeeschter Sadiq Khan vun der Labour-Partei huet argumentéiert, dass déi aktuell Regierung de Riichter e wichtegen Outil ewechgeholl huet, deen an dësem Fall effikass gewiescht wär, nämlech d'Liewenslänglech Fräiheetsstrof.