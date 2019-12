Méi ewéi 2 Joer nom Mord un der regierungskritescher Journalistin Daphne Caruana Galizia op Malta ass de méiglecher Drotzéier elo ugeklot ginn.

Et ass den Entrepreneur Yorgen Fenech, deem e Samschdeg virum Geriicht zu Valletta ënnert anerem reprochéiert gouf, e Kompliz um Mord ze sinn. Bei der Uklo waren och de Mann, déi dräi Bouwen, d'Elteren an och d'Schwëster vum Mordaffer am Sall.

Den 38 Joer alen Accuséierten huet all Schold vu sech gewisen. Nom Rendez-vous um Geriicht koum hien nees an d'Untersuchungshaft. D'Geriicht huet och gefrot, säi Verméigen anzefréieren.

Den Drock op d'Regierung an de Premier Joseph Muscat klëmmt domat op Malta. Den Ugeklote soll eng enk Relatioun mam Regierungschef gehat hunn. Méi national Medien hunn uginn, de Muscat wéilt seng Ämter den 18. Januar néierleeën, dat nodeems seng Partei en neien Chef gewielt hätt.