D'Käschte fir den neie Fluchhafen zu Berlin kéinten op en neits méi héich ausfalen ewéi geplangt. Dat mellt d'Bild am Sonntag.

Et ass eng Never-Ending Story an den Happy End réckelt nees e Stéck no hannen.

De Bedreiwer vum BER brauch fir d'Finanzéierung iwwer den Zäitraum vun 2021 bis 2024 bal 300 Milliounen Euro méi ewéi bis ewell geschat. D'Zeitung berifft sech op e confidentielle Rapport un d'Gesellschafter Berlin, Brandenburg an de Bond.

Deemno feelen 212 Milliounen Euro fir den Haapt-Terminal. D'Gebai kascht elo 2,6 Milliarden Euro. Beim Masterplang fir 2040 géifen ronn 60 Milliounen Euro méi gebraucht ginn.

E Freideg gouf annoncéiert, dass de Fluchhafen an der däitscher Haaptstad no jorelaangem Retard elo den 31. Oktober d'nächst Joer seng Dieren opmaache soll. U sech sollt de BER 2011 opgoen.