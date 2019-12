A Frankräich op der Côte d'Azur ginn et 5 Doudeger bei uerge Wiederen. 3 Secouriste si bei engem Asaz gestuerwe an engem Helikopter-Accident.

Den Helikopter ass an der Géigend vu Marseille erofgefall. D'Departementer Var an Alpes Maritimes sinn nees mat uerge Wiedere geplot. Am Var sinn zwou Persoune gestuerwen.

D'lescht Woch gouf et schonn Iwwerschwemmungen op der Côte no staarkem Reen. 6 Mënschen haten déi net iwwerlieft.