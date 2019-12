Am Sträit ëm d'Ënnerstëtzung vun der Demokratiebeweegung an Hong Kong verhänkt China elo Sanktioune géint d'USA.

Vun elo un dierfen amerikanesch Krichsschëffer keen Tëschestopp méi an Hong Kong maachen. Des weidere si weider Strofe géint US-Organisatiounen an Aarbecht, heescht et vu Peking.