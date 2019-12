Den US-President huet decidéiert, net un den Auditiounen deel ze huelen, déi fir e Mëttwoch geplangt sinn.

An der Justizkommissioun vum Representantenhaus gëtt et jo aktuell Hearinge wéinst der Ukrain-Affär. Et géif een net aussoen, wann Nimm vun Zeien net gewosst sinn an et onkloer ass, ob de President e faire Prozess kritt, heescht et vu sengen Affekoten.

E Mëttwoch fänkt den zweeten Deel vun den Auditiounen an der Enquête iwwer d'Ukrain-Affär un. Do gëtt gekuckt, ob et genuch Punkte ginn, déi eng Impeachment-Prozedur géife rechtfertegen a lancéieren. Sou en Impeachment-Prozess, wou et jo drëms geet, datt den Trump misst als President goen, geschitt am Senat. Do hunn dem Trump seng Republikaner d'Majoritéit.