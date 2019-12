De Prënz Andrew steet wéinst senger Verbindung zum Jeffrey Epstein staark ënner Drock. Elo wëll d'Epstein-Affer sech zu Wuert mellen.

Huet de brittesche Prënz e Mannerjäregt mëssbraucht? Dës Uschëllegung ginn et den Ament géint de Prënz Andrew, deen an den Epstein-Skandal soll verwéckelt sinn. D'Kinnekshaus hält sech bedeckt, elo seet dat presuméiert Affer an engem Interview op BBC aus, dat e Méindeg den Owend soll diffuséiert ginn.

D'US-Amerikanerin Virginia Giuffre huet schwéier Virwërf géint den 59 Joer ale Jong vu der Queen gemaach. Si wier mat 17 Joer an de Joren 2001 an 2002 dräi Mol zum Sex mam Prënz forcéiert ginn. De Prënz Andrew bestreit dëst. Am BBC-Interview wëll déi haut 35 Joer al Fra weider Detailer bekannt ginn, déi de Prënz schwéier belaaschten. BBC hat am Virfeld Bild-Material vum Video als Pub publizéiert.

"Hie weess wat geschitt ass, ech weess wat geschitt ass. A just ee vun eis zielt d'Wouerecht", heescht et am Interview.

De Prënz Andrew huet ausgesot, sech net un d'Guiffre z'erënneren, déi deemools Roberts geheescht huet. Och eng Foto, déi hie mam Meedchen am Haus vun der Epstein-Frëndin Ghislaine Maxwell zu London weist, wëll hien net erëmerkennen.

De brittesche Prënz steet ebe grad wéinst dem Kontakt zum verstuerwene Geschäftsmann Jeffrey Epstein ënner Drock. Den US-Multimillionär hat sech Uganks August an engem Prisong zu New York d'Liewe geholl. Him war virgeworf ginn Dosende Mannerjäreger mëssbraucht an zur Prostitutioun forcéiert ze hunn.

De Prënz Andrew ware laang mam Epstein befrënnt, huet dacks bei him iwwernuecht. Vun de Faiten, déi sengem Kolleeg virgehäit goufen, wëll hien näischt matkritt hunn. An awer huet hie Konsequenzen doraus gezunn an all seng Obligatioune fir d'Kinneksfamill ofginn. Hien huet versprach sämtlechen zoustännegen Autoritéiten am Kader vun den Ermëttlungen ze hëllefen.