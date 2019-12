Fonnt gouf d'Läich, vun där just nach de Skelett iwwreg war, ronn 4 Kilometer vun der Lëtzebuerger Grenz.

E Sonndeg de Mëtteg gouf an engem Bësch, tëscht Palzem a Wehr an Däitschland eng Läich entdeckt, vun där just nach d'Schanken iwwreg waren. Eischten Informatiounen no, sollen d'Iwwerreschter vun der finnescher Staatsbiergerin wärend enger Dreifjuegd vun enger Persoun entdeckt gi sinn. D'Police gouf dunn direkt alarméiert.

Well d'Plaz wou d'Läich fonnt gouf an engem géien Hang fonnt gouf, sinn d'Pompjeeën vu Wincherungen geruff ginn, fir d'Plaz beim Asaz ofzesécheren. D'Police vun Tréier huet d'Läich an d'Plaz ënnersicht.

© Steil-TV

Op der Plaz selwer goufen dann och perséinlech Géigestänn fonnt, déi wuel zu der Persoun kéinte gehéieren. Och d'Carte d'identité vun enger finnescher Fra gouf an der Géigend vun der Läich fonnt, esou d'Police vun Tréier.

U wat d'Persoun gestuerwen ass, mussen d'Ermëttlungen elo klären.