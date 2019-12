Wéinst enger Riedel-Epidemie sinn op Samoa 53 Mënsche gestuerwen, déi meescht dovu ware Kanner. 200.000 Awunner musse sech elo impfe loossen.

Dat huet d'Regierung vum Inselstaat am Südpazifik matgedeelt. Zanter Enn Oktober ass d'Zuel op am Ganzen 53 Doudesaffer geklommen. Déi meescht Puppelcher a kleng Kanner, 23 ware méi jonk wéi 12 Méint, weider 25 waren tëscht 1 a 4 Joer al. Donieft ass 1 erwuesse Persoun an 2 Teenager gestuerwen.

Unicef hat rezent 11.000 extra Impfdosisse geliwwert a schafft mat der Regierung drun, eng weider Ausbreedung ze verhënneren. Déi australesch Regierung huet zousätzlech nach een Expert op Samoa geschéckt.

Am November hat Samoa e Noutstand ausgeruff a Flichtimpfunge fir déi ronn 200.000 Bewunner vun der Insel ordonéiert. Do virdrun ware gutt eng 33.000 Mënsche geimpft, 53.000 sinn der an der dobäi komm.