Déi 45 Joer al Fra gouf schwéier blesséiert, schwieft awer net a Liewensgefor.

E Méindeg géint 16 Auer koum et zu engem schlëmmen Tëschefall. D'Mamm war mat hirer Duechter an dem Hond spadséieren, dat am Kammerforst bei Saarburg.

Op enger Plaz, wou de Wee laanscht en Hang gaangen ass, huet déi 15 Joer jonke Duechter d'Mamm erofgestouss.

20 Meter ass et fir d'Mamm erofgaangen, do ass si du leie bliwwen. D'Duechter ass dorops erofgeklommen an huet d'Rettungsdéngschter alarméiert. Ënner anerem gouf d'Air Rescue aus Lëtzebuerg op d'Plaz geruff. D'Fra konnt gebuerge ginn a koum op Tréier an d'Spidol. Do gouf festgestallt, datt si op verschidde Plaze Bréch hat.

"Éischt Ermëttlunge weisen, datt d'Meedche seng Mamm wuel bewosst gestouss huet" huet d'Police vun Tréier der däitscher Press matgedeelt. Dat soll déi 15 Joer jonk Duechter bei der Befroung gesot hunn. Aktuell ass déi mannerjäreg an der Jugendpsychiatrie.

Déi genau Ëmstänn vun der Dot sinn nach net gewosst. D'Police wëll sécher goen, ob d'Mamm net awer vum selwe gefall wier oder ob vläicht eng drëtt Persoun an den Tëschefall verwéckelt gewiescht wier.