D’Geheimdéngscht-Kommissioun vum US-Representantenhaus huet hiren Ofschlossrapport iwwert déi ominéis Ukrain-Affär virgeluecht.

Si gesäit eng, "iwwerwältegend Beweislaascht géint de President Donald Trump"

Hien hätt déi national Sécherheet a Gefor bruecht, wéi hien d’Ukrain opgestëppelt hat, sech an d’Presidentiellen anzemëschen, an ausserdeem eng Enquête am Kongress probéiert ze blockéieren.

D’Justiz-Kommissioun vum Representantenhaus befaasst sech um Mëttwoch an enger ëffentlecher Sitzung mat den Uschëllegungen.

D’Wäisst Haus huet de Rapport an der Nuecht op e Mëttwoch scho kritiséiert an ugezweiwelt.