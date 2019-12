Am däitsche Rüsselsheim huet e Wëllschwäin um Dënschdeg de Mëtteg fir Opreegung gesuergt.

D'Déier war zesumme mat sengem Trapp am Quartier Köngistädten ënnerwee, wéi et dunn an enge Bäckerei eragelaf war an huet do randaléiert huet. Dono ass et weider an d'Bürosraim gerannt. Do konnten d'Mataarbechter vun der Bäckerei d'Wëllschwäin verbarrikadéieren. D'Police gouf geruff.

Wéi d'Schwäin op e Beamten duergelaf wier, hätt dee geschoss, heescht et am Communiqué vun der Police.



Um Enn huet dat blesséierter Déier vun engem Jeeër missten dout gemaach ginn. Mënsche goufen net verwonnt, och de Materialschued huet sech a Grenze gehalen.

Déi aner Déiere vum Trapp ware géint der Owend nees am Bësch.