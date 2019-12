Bei engem Attentat ass den Tetsu Nakamura, Dokter a Chef vun der ONG PMS, zesumme mat 3 Sécherheetsleit, sengem Chauffer an engem Aarbechtskolleeg ëmkomm.

Am Oste vum Afghanistan sinn e Mëttwoch de Moie sechs Leit bei engem Attentat ëm d'Liewe komm. Dobäi hunn d'Täter, wéi Zeien aussoen, op den Auto, wou déi 6 Männer drasouzen, geschoss a sinn dono duerch eng kleng Strooss fortgelaf.

Den Dokter Tetsu Nakamura war schonn joerzéngtelaang fir seng Organisatioun PMS am Pakistan an Afghanistan am Asaz. Hien ass kuerz nom Attentat u sengen uerge Blessure gestuerwen.

© AFP

Bis ewell huet nach keen d'Attentat revendiquéiert, d'Taliban hu souguer dementéiert, eppes domadder ze dinn ze hunn. An der Regioun ronderëm Jalalabad sinn ënner anerem och Extremiste vum IS aktiv.