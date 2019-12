Ronn 25 Kilometer vu Stroossbuerg ewech hunn Onbekannter antisemittesch Inschriften op 107 Griewer gemoolt.

Dës goufen um Kierfecht Westhoffen entdeckt. Schonn en Dënschdeg de Mëtteg goufen antisemittesch Graffiti op Griewer an der Gemeng Schaffhouse-sur-Zorn fonnt.

Op Twitter weist sech de franséische President Emmanuel Macron entsat: "Antisemitismus ass e Verbriechen, a mir bekämpfen en zu Westhoffen an iwwerall, bis datt eis Doudeg a Fridde roue kënnen."

Les Juifs sont et font la France. Ceux qui s'attaquent à eux, jusque dans leurs tombes, ne sont pas dignes de l’idée que nous avons de la France. L'antisémitisme est un crime et nous le combattrons, à Westhoffen comme partout, jusqu'à ce que nos morts puissent dormir en paix. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 3, 2019

Dëst Joer wier et ëmmer nees zu antisemittesche Virfäll am Elsass komm. Am Februar goufe ronn 80 Griewer mat Hakekräizer nordwestlech vu Stroossbuerg geschännt an och am Mäerz goufen antisemittesch Zeechen op enger Säitemauer vun enger fréierer Synagog an der Gemeng Mommenheim geschmiert. 2018 ass d'Zuel vun esou Doten ëm 74 Prozent an d'Luucht gaangen.

Frankräich wëll nei Police-Unitéit

Als Reaktioun op dës Verbriechen, soll an Zukunft eng nei Unitéit vun der Police géint antisemittesch Akte virgoen. Nom Besuch vum franséischen Inneminister Christophe Castaner um Kierfecht zu Westhoffen hätt hie sech e Mëttwoch zesumme mat der Gendarmerie "op en nationaalt Konzept am Kampf géint den Haass gëeenegt".