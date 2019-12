Zanter Joerzéngte setzt sech SOS Village enfants monde fir Kanner an, déi keng Eltere méi hunn.

Et gëtt versicht, hinnen eng méiglechst onbeschwéiert Kandheet z'erméiglechen. Eng international Associatioun, déi och hei am Land ganz aktiv ass an déi mat Spenden aus Lëtzebuerg schonns ganz ville Kanner konnt hëllefen. Zum Beispill am Nepal, engem Land, dat grad nom schroen Äerdbiewen am Joer 2015 schwéier getraff gouf an all Hëllef wëllkomm ass. Mir waren op der Plaz an hunn ons e Bild vun der aktueller Situatioun gemaach a gekuckt, wéi SOS sur place hëlleft.