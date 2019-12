Wat mécht een, wann eng Allianz riskéiert, ze zerbréckelen? Et probéiert een un eng gemeinsam erfollegräich Vergaangenheet z'erënneren.

Am Fall vun der Nordatlantescher Militärallianz kann een awer och no engem neie Feindbild sichen... Elo, wou d'NATO-Partner zerstridde sinn an déi rezent Invasioun vun der Tierkei a Syrien ënnersträicht, dass et un enger gemeinsamer politescher Richtung feelt, soll d'Menace aus dem Land vun der opgoender Sonn hëllefen, nees zesummen ze schweessen. Esou huet et sech op d'mannst um zweeten Dag vum NATO-Sommet am Kader vum 70. Anniversaire unhéieren.

E Mëttwoch de Moie fréi zu Watford, eng 32 Kilometer nordwestlech vu London: D'Sécherheetsmesuren am Golf Resort, wou déi 29 NATO-Partner sech getraff hunn, waren héich. D'NATO wär gewieweg, aktiv a géif sech upassen, huet de Generalsekretär Jens Stoltenberg verséchert.

Hien huet och ervirgehuewen, dass een e Mëttwoch nieft der Lutte géint den Terrorismus, dem internationale Waffenhandel an der Relatioun mat Russland eng éischte Kéier och iwwert den Opstig vu China géif diskutéieren.

Jens Stoltenberg, Generalsekretär vun der NATO: "Wat Investissementer an d'Defense ugeet, steet China haut op zweeter Plaz, hannert den USA. Si hu rezent nei modern Fäegkeeten entwéckelt, dorënner nuklear Waffen."

De Franséische President Macron iwwerdeems, dee viru kuerzem mat senger Ausso 'd'NATO wär gehierdout' polemiséiert hat, stoung och e Mëttwoch nach ëmmer zu senge Wierder.

Emmanuel Macron: "Non, je les assume totalement. Et d'ailleurs ils ont permis des débats qui sont totalement indispensables. On les voit poindre."

Méi am "Kuschelmodus" huet sech de brittesche Premier Boris Johnson gewisen. A senger Ried huet hien ervirgehuewen, et géif een zanter 70 Joer fielsefest hannert dem NATO-Engagement stoen. Eng Nato, déi hautdesdaags 29 Länner a bal 1 Milliard Mënsche beschütze géif.

Boris Johnson: "De Fait, datt mer haut a Fridde liewen, weist, wéi vill Muecht am Engagement vun dëser Allianz stécht. An datt esoulaang mir zesummenhalen, keen eis bezwénge kann."

E Mëttwoch de Mëtteg gouf et dann déi obligatoresch Familljefoto. D'Brittesch Press war verwonnert, datt de Boris Johnson sech déi Kéier net eleng mat sengem Kolleeg, dem US President Donald Trump, ofliichte gelooss hat. Ob dat mat de Walen, déi nächst Woch sinn, ze dinn hätt? Den Donald Trump ass jo a Groussbritannien zimmlech onbeléift... Esouguer d'Prinzessin Anne - lénks am Eck - hat sech diskret zeréckgehalen, fir net mussen d'Hand ze ginn a gouf dofir mat engem béise Bléck vun der Queen bestrooft.